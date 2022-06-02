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Цыгане избили россиянина металлической битой и попали на видео

В Березовском цыгане избили металлической битой вступившегося за пожилого соседа мужчину

В Березовском Свердловской области цыгане избили металлической битой вступившегося за пожилого соседа мужчину. Видео с места происшествия опубликовал портал Е1.

На опубликованных кадрах видно, как цыгане оскорбляют мужчину. У одного из них в руках металлическая бита. Сначала он замахивался ею на россиянина, а затем начал наносить удары по голове. Мужчина пытался противостоять обидчикам деревянной палкой.

Жена пострадавшего позже объяснила, что он защищал пожилого соседа, на участок которого вломились цыгане и собирались забрать металлолом и чугун. Она добавила, что мужчине после стычки с цыганами пришлось зашивать голову. Также россиянину сломали палец.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, не причастны ли цыгане к другим кражам цветмета.

Ранее в Кузбассе произошла массовая драка между цыганами, азербайджанцами и местными жителями. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Анна Щербакова
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