Цыгане избили россиянина металлической битой и попали на видео

В Березовском цыгане избили металлической битой вступившегося за пожилого соседа мужчину

В Березовском Свердловской области цыгане избили металлической битой вступившегося за пожилого соседа мужчину. Видео с места происшествия опубликовал портал Е1.

На опубликованных кадрах видно, как цыгане оскорбляют мужчину. У одного из них в руках металлическая бита. Сначала он замахивался ею на россиянина, а затем начал наносить удары по голове. Мужчина пытался противостоять обидчикам деревянной палкой.

Жена пострадавшего позже объяснила, что он защищал пожилого соседа, на участок которого вломились цыгане и собирались забрать металлолом и чугун. Она добавила, что мужчине после стычки с цыганами пришлось зашивать голову. Также россиянину сломали палец.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сейчас полицейские проводят проверку и выясняют, не причастны ли цыгане к другим кражам цветмета.

Ранее в Кузбассе произошла массовая драка между цыганами, азербайджанцами и местными жителями. По факту случившегося возбудили уголовное дело.