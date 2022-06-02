Небензя заявил о проплаченных Западом приговорах Международного уголовного суда

Постпред РФ при ООН Небензя: МУС нужен Западу как сугубо политический инструмент

Запад использует Международный уголовный суд (МУС) в Гааге как исключительно политический инструмент. Такое заявление сделал постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, правосудие превращается в фарс. Он пояснил, что виновный назначается заранее, а проплаченный западными странами МУС «штампует проплаченные приговоры».

В частности, он отметил кампанию по выделению прокуратуре МУС «беспрецедентных финансовых, кадровых и организационных ресурсов». При этом он обратил внимание, что данную компанию провели страны, которые «совсем недавно делали все, чтобы оградить от него собственных военных». «Это даже не двойные стандарты, а какой-то безграничный цинизм», — заявил Небензя.

После начала специальной военной операции России на Украине прокуратура МУС заявила, что ей были выявлены основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями. В свою очередь, в Кремле ответили, что у Гааги нет доказательств для возбуждения дела из-за событий на Украине. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не является участницей МУС, поэтому у страны нет обязанности выполнять его решения.

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