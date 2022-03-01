Кремль прокомментировал обвинения в военных преступлених

Кремль категорически не согласен с тем, что у Международного уголовного суда (МУС) в Гааге есть весомые доказательства военных преступлений, якобы совершенных российской стороной во время операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, он назвал «уткой» сообщения о том, что Россия использует кассетные и вакуумные бомбы.

Также Песков отметил, что Россия не является участницей МУС, так что у страны нет обязанности выполнять его решения.

Ранее прокуратура МУС заявила, что ей были выявлены основания для проведения полноценного расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с событиями на Украине.

В понедельник, 28 февраля, с предложением о начале расследования в МУС обратилась Литва. Также о таких планах сообщали в МИД Украины.