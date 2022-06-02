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Отельеры Крыма сделали свои парковки бесплатными для автотуристов

С 1 июня крымские отели предложили своим постояльцам парковаться бесплатно

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Отели в Крыму сделали бесплатными парковки для своих постояльцев. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что Министерство туризма и курортов Крыма совместно с отелями полуострова подготовили специальные акции и предложения для автопутешественников к началу летнего сезона.

«С 1 июня отели Крыма предлагают для своих гостей-автотуристов бесплатные парковки на территории размещения. А в крымских городах увеличивается количество парковочных пространств», — говорится в сообщении ведомства.

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В акции принимают участие отели курортных городов и районов республики: Симферополя, Евпатории, Алушты, Судака, Феодосии, Керчи. Бесплатная парковка на территории отелей для автотуристов предусматривается на весь запланированный срок их пребывания.

Помимо прочего, некоторые отели подготовили и другие специальные акции для автопутешественников. Например, скидка на проживание в 50 процентов, кешбэк за преодоленные километры и размещение в подарок.

Ранее в мае специалисты «Сберавто» составили советы по планированию длительных автопутешествий. В первую очередь эксперты рекомендовали начать с оценки состояния автомобиля: колес, давления в шинах, исправности двигателя, целостности шлангов и достаточности различных жидкостей.

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Дарья Рыбак
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