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В России разрешили использовать ремни и наручники для сдерживания авиадебоширов

Членам экипажей самолетов разрешили применять наручники и ремни для сдерживания дебоширов

Фото: Gerrie van der Walt / Unsplash

Правительство России разрешило членам экипажа самолетов и сотрудникам служб авиационной безопасности использовать пластиковые наручники и нейлоновые ремни в качестве средств сдерживания авиадебоширов. Постановление опубликовано на официальном портале интернет-информации.

Так, средства будут применяться к тем пассажирам, чьи действия создают непосредственную угрозу безопасности полета либо угрозу жизни или здоровью других лиц, а также отказываются подчиняться распоряжениям командира воздушного судна.

Кроме того, члены экипажа будут обязаны наблюдать за связанным дебоширом до завершения полета, а также исключать возможность свободного доступа к средствам сдерживания посторонних лиц.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2022 года и будут действовать до 1 сентября 2028 года.

Ранее в мае россиянин перехотел улетать из Сочи и сорвал рейс. В знак протеста дебошир расстегнул ремень безопасности и закурил электронную сигарету.

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Дарья Рыбак
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