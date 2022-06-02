Российским авиакомпаниям помогут деньгами главной «кубышки» страны
Правительство намерено потратить 17 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил кабмин.
На бумаги «Сибири» (S7) из главной «кубышки» страны будет потрачена большая часть денег — более 13,7 миллиарда, на облигации «Уральских авиалиний» — около 3 миллиардов, «Авроры» — 366 миллионов рублей. Принятое в рамках мер поддержки экономики в условиях санкций решение должно помочь перевозчикам, говорится в публикации правительства.
Как пояснил РБК партнер Strategy Partners Александр Постников, правительство сможет таким образом не входить в капитал авиаперевозчиков и не наращивать доли государства на рынке. По его словам, долгосрочные обязательства S7 сейчас составляют около 15 миллиардов рублей, что примерно соответствует предусмотренной правительством сумме на выкуп облигаций.
С трудностями авиакомпании столкнулись из-за санкций, последовавших за началом российской военной спецоперации на Украине. Так, ряд государств, включая страны Евросоюза, закрыл для них небо, поставки новых самолетов от лизинговых компаний, а также запчастей к ним, прекратились. Запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing теперь разрешено производить и в России, однако в основном речь идет об импортозамещении деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.