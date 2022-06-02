Российским авиакомпаниям помогут деньгами главной «кубышки» страны

Правительство сообщило о покупке облигаций трех авиакомпаний на 17 млрд рублей из ФНБ

Правительство намерено потратить 17 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп облигаций трех российских авиакомпаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил кабмин.

На бумаги «Сибири» (S7) из главной «кубышки» страны будет потрачена большая часть денег — более 13,7 миллиарда, на облигации «Уральских авиалиний» — около 3 миллиардов, «Авроры» — 366 миллионов рублей. Принятое в рамках мер поддержки экономики в условиях санкций решение должно помочь перевозчикам, говорится в публикации правительства.

Как пояснил РБК партнер Strategy Partners Александр Постников, правительство сможет таким образом не входить в капитал авиаперевозчиков и не наращивать доли государства на рынке. По его словам, долгосрочные обязательства S7 сейчас составляют около 15 миллиардов рублей, что примерно соответствует предусмотренной правительством сумме на выкуп облигаций.

С трудностями авиакомпании столкнулись из-за санкций, последовавших за началом российской военной спецоперации на Украине. Так, ряд государств, включая страны Евросоюза, закрыл для них небо, поставки новых самолетов от лизинговых компаний, а также запчастей к ним, прекратились. Запчасти для иностранных самолетов Airbus и Boeing теперь разрешено производить и в России, однако в основном речь идет об импортозамещении деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования.