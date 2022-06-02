Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу

В Чите суд вынес приговор двум мужчинам за сделку с 23 слитками золота на 11 млн рублей

Центральный районный суд Читы вынес приговор местному жителю и гражданину Азербайджана за попытку провернуть незаконную сделку по продаже 23 слитков чистого золота стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчин признали виновными по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») и осудили каждого на полтора года условно с выплатой штрафа в 100 тысяч рублей. Золото изъято в доход государства.

Суд установил, что в конце 2021 года иностранец, проживающий в Чите, договорился с жителем Калганского района о приобретении золота неизвестного происхождения, которое он нашел в доме отца после его смерти. Забайкалец изготовил из драгметалла весом 2,5 килограмма 23 слитка. Однако его и покупателя задержали силовики с поличным.