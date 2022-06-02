Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу

В Чите суд вынес приговор двум мужчинам за сделку с 23 слитками золота на 11 млн рублей

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Центральный районный суд Читы вынес приговор местному жителю и гражданину Азербайджана за попытку провернуть незаконную сделку по продаже 23 слитков чистого золота стоимостью 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Мужчин признали виновными по статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов в крупном размере») и осудили каждого на полтора года условно с выплатой штрафа в 100 тысяч рублей. Золото изъято в доход государства.

Суд установил, что в конце 2021 года иностранец, проживающий в Чите, договорился с жителем Калганского района о приобретении золота неизвестного происхождения, которое он нашел в доме отца после его смерти. Забайкалец изготовил из драгметалла весом 2,5 килограмма 23 слитка. Однако его и покупателя задержали силовики с поличным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение украинских беспилотников «Фаворитом»
Стас Барецкий заявил об ущербе после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье
«Роскосмос» пообещал принять решения по «Спектр-РГ»
Названы самые подешевевшие направления для отдыха в России летом
Перечислены удешевляющие образ женщины аксессуары
Россиянин запер двухлетнего сына в машине на час и ушел искать бензин
В трех регионах России начали внедрять систему распознавания силуэтов
Годовалый ребенок обварился кипятком в российском городе в День защиты детей
Игроки НХЛ устроили массовую драку и уронили арбитра
Россиянина осудили за попытку продать 23 слитка золота иностранцу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.