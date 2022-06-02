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Россиянин получил срок за убийство из охотничьего ружья спавшего знакомого

На Камчатке россиянин получил 14 лет колонии за застреленного из ружья обидчика

Фото: СУ СК РФ по Камчатскому краю

На Камчатке 59-летний россиянин получил 14 лет строгого режима за убийство спавшего знакомого. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 8 января на берегу реки Саван собралась компания рыбаков. Вечером двое знакомых сказали обидные для осужденного слова, которые тот не смог простить. И когда обидчики забрались в спальник и уснули, он зарядил дробовыми патронами охотничье ружье и выстрелил 42-летнему знакомому в голову.

В результате стрельбы ранение плеча получил и второй обидчик. Но он успел быстро выбежать на улицу и избежал расправы. А стрелка скрутили подоспевшие на звук выстрела рыбаки. СКР возбудил и расследовал дело об убийстве и покушении на убийство. В ходе расследования в СКР провели семь экспертных исследований, в том числе две баллистические экспертизы.

Ранее 2 июня сообщалось, что в Москве задержан 73-летний россиянин, заколовший знакомого и обвинивший в этом приятелей.

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Владимир Седов
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