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Lamborghini выпустит суперкары на электротопливе

Lamborghini намерена создать суперкары на электротопливе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Lamborghini намерена обзавестись гибридными суперкарами, которые будут работать на электротопливе, сообщает Reuters.

Lamborghini планирует сделать всю линейку автомобилей гибридными к 2024 году. Они будут работать на электротопливе. Синтетическое топливо позволит использовать модифицированные версии двигателей внутреннего сгорания вместо полного перехода на аккумуляторные электромобили.

Генеральный директор Lamborghini Стефан Винкельманн заявил, что синтетическое топливо позволит автопроизводителю добиться очень низкого уровня выбросов углерода. Винкельман добавил, что пока неизвестно, хватит ли электротоплива для всех прозводителей гибридных автомобилей.

Однако итальянский бренд суперкаров не отказывается от идеи выпуска полностью электрического суперкара, чтобы создать конкуренцию на рынке премиальных брендов автомобилей таких как Aston Martin, Ferrari и McLaren. Lamborghini планирует выпустить электрическую модель к 2030 году.

Популярность электромобилей уверенно растет среди водителей. В первом квартале 2022 года продажи электромобилей в мире выросли на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м, сообщило Международное энергетическое агентство в своем докладе. Аналитики отметили, что всего за указанный период было продано около двух миллионов автомобилей на электродвигателях.

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Платон Щукин
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