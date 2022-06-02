Экс-канцлер ФРГ Меркель впервые публично выразила солидарность с Украиной

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые публично поддержала Украину и назвала происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Об этом сообщает ТАСС.

Бывший лидер Германии выразила солидарность с Украиной и поддержала право страны на самооборону. Заявление стало ее первым личным комментарием на тему российской военной операции, ранее заявления распространялись от имени Меркель представителями ее офиса.

«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», — подчеркнула экс-канцлер, назвав военную операцию России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны».

25 февраля Меркель высказалась о ситуации на Украине, назвав военную операцию России переломным событием в истории после окончания холодной войны. Она «самым решительным образом» осудила действия российских властей.