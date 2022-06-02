Патрушев заявил о принятых мерах безопасности из-за биолабораторий на Украине

Патрушев: обнаружение лабораторий на Украине потребовало дополнительных мер безопасности

Обнаружение американских биолабораторий на Украине потребовало от России принятия дополнительных мер безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Обнаружение на Украине сети из десятков лабораторий США, где проводились военно-биологические эксперименты с образцами смертоносных заболеваний, потребовали принятия дополнительных мер, направленных на защиту нашей страны», — объяснил он.

Патрушев добавил, что Россия также предприняла меры по защите граждан сопредельных стран от воздействия опасных биологических факторов и угроз.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обеспокоилась появлением оспы на фоне информации о биолабораториях. По ее мнению, одномоментное появление оспы обезьян в разных странах на фоне информации о биолабораториях США на Украине вызывает вопросы.

24 марта Минобороны России опубликовало карту, на которую были нанесены 30 биолабораторий, размещенные в 14 населенных пунктах на территории Украины. В военном ведомстве считают, что они «были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность».