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В Нижнем Новгороде открылся концертный зал в пакгаузе

Концертный зал в пакгаузе открылся 1 июня на нижегородской Стрелке

Фото: страница Глеба Никитина во «ВКонтакте»

На нижегородской Стрелке в пакгаузе в среду, 1 июня, открылся новый концертный зал. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на губернатора области Глеба Никитина.

«Невероятные эмоции! Все получилось! Завершен еще один ярчайший проект 800-летия, — порадовался глава региона. — Самое невероятное — панорамное окно в зале, благодаря которому главной декорацией становится великолепный вид на Стрелку и Нижний Новгород».

Никитин рассказал, что концепцию нового общественного пространства разработало архитектурное бюро «СПИЧ» под руководством известного российского архитектора Сергея Чобана. На открытии зала звучали произведения композиторов Иоганна Штрауса и Петра Чайковского в исполнении оркестра musicAeterna.

Отмечается, что 3 июня в 21:00 в новом концертном зале состоится первый оперный гала-концерт — для жителей и гостей города выступят солисты Нижегородского театра оперы, балета и оркестра La Voce Strumentale, а специальным гостем станет солистка Большого театра России, лауреат российской национальной театральной премии «Золотая маска» Венера Гимадиева. В программе заявлены арии из произведений Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Моцарта, Бизе, Гуно, Доницетти, Беллини, Россини и Пуччини.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 6 и 7 августа пройдет гастрономический фестиваль «Да,шеф!». В дни мероприятия нижегородцев и гостей города ждут мастер-классы от известных поваров, концерты, кулинарное шоу, а также ярмарка локальной продукции.

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Валентина Процкова
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