В Сбере заявили о росте производительности и скорости обслуживания

Греф заявил о росте скорости обслуживания в Сбере благодаря редизайну клиентских путей

В Сбере благодаря редизайну клиентских путей средняя скорость обслуживания по ним в 2021 году выросла на 40 процентов. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе беседы с журналистами в кулуарах «Форума решения социальных задач» АСИ.

По словам Грефа, Сбер стал одним из первых банков в России, который начал внедрять принципы сервис-дизайна в бизнес-процессы, и эффект этого решения уже можно измерить как с точки зрения клиентов, то есть их удовлетворенности, так и с точки зрения самой организации, в частности производительности процессов.

«Так, в прошлом году по клиентским путям, которые прошли редизайн, средняя скорость обслуживания выросла на 40 процентов и одновременно производительность в Сбере в 2021 году выросла на 16 процентов», — уточнил председатель правления Сбербанка, добавив, что это «хорошие цифры».

При этом Греф подчеркнул, что в дальнейшем Сбер продолжит работать над улучшением данных показателей.