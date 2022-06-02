Автомобиль врезался в автобус со школьниками на горной трассе в Японии

В Японии в префектуре Гумма в результате ДТП пострадали 18 школьников

На востоке Японии на горной трассе в префектуре Гумма легковой автомобиль врезался в автобус, который перевозил школьников и их учителя. В результате ДТП пострадали 18 человек, погибших нет. Об инциденте сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу, где получили первую медицинскую помощь. Правоохранительные органы оцепили место аварии и приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

В январе 2022 года в Египте в массовом ДТП с автобусом и микроавтобусом погибли не менее 16 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли 13 машин скорой помощи. Пострадавшие преимущественно получили порезы, ушибы и переломы, у некоторых из раненых медики обнаружили черепно-мозговые травмы.

