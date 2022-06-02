Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Автомобиль врезался в автобус со школьниками на горной трассе в Японии

В Японии в префектуре Гумма в результате ДТП пострадали 18 школьников

Фото: Joyce Zhou / Reuters

На востоке Японии на горной трассе в префектуре Гумма легковой автомобиль врезался в автобус, который перевозил школьников и их учителя. В результате ДТП пострадали 18 человек, погибших нет. Об инциденте сообщил телеканал NHK.

Сообщается, что все пострадавшие были оперативно доставлены в ближайшую больницу, где получили первую медицинскую помощь. Правоохранительные органы оцепили место аварии и приступили к расследованию обстоятельств произошедшего.

В январе 2022 года в Египте в массовом ДТП с автобусом и микроавтобусом погибли не менее 16 человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия прибыли 13 машин скорой помощи. Пострадавшие преимущественно получили порезы, ушибы и переломы, у некоторых из раненых медики обнаружили черепно-мозговые травмы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил о последствиях ударов иностранным оружием по территории России
Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге
Концерт Светланы Лободы во Владивостоке отменили
Власти предложили вдвое увеличить срок ремонта товаров по гарантии
Женщина нашла внутри старого дивана 2,2 миллиона рублей
Зеленский заявил о потенциале для переломного момента на Украине
Росгвардеец погиб на секретном ядерном объекте в Подмосковье
Блогерша показала простой способ скрыть широкие бретели бюстгальтера под одеждой
В сеть попало меню нового «Макдоналдса»
Киев потребовал от Москвы гарантий безопасности для вывоза зерна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.