Совфед высказался об участии Украины в переговорах с Россией

Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорном процессе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

«Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учетом наших условий», — объяснила она.

Матвиенко также отметила, что, если Киев захочет, то осознает происходящее и откажется внешнего управления. После этого возможно будет продолжать переговоры на озвученных Россией условиях.