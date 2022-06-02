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Совфед высказался об участии Украины в переговорах с Россией

Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорном процессе. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова передает РИА Новости.

«Условия, если в конце концов президент и руководство Украины осознают сложившуюся реальную ситуацию. Переговоры возможны только с учетом наших условий», — объяснила она.

Матвиенко также отметила, что, если Киев захочет, то осознает происходящее и откажется внешнего управления. После этого возможно будет продолжать переговоры на озвученных Россией условиях.

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Никита Абрамов
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