Россиянин на улице засунул руку в штаны 10-летней школьнице

Житель Тольятти засунул руку в штаны 10-летней школьнице на улице и был пойман

Житель Тольятти Самарской области на улице засунул руку в штаны 10-летней школьнице, прохожие помогли задержать нападавшего на ребенка. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

Все произошло на улице 70 лет Октября. По словам очевидцев, подозрительный россиянин катался на велосипеде и приставал к прохожим. В какой-то момент мужчина заметил 10-летнею девочку и начал ее преследовать.

Школьница попросила помощи у горожан и заявила, что мужчина засовывал ей руку в штаны. Как только нападавшего скрутили, девочка убежала, пояснил источник издания.

Позже удалось установить, что пристававший к школьнице россиянин состоит на учете в психиатрической больнице и является безработным. Его уже задержали, полиция начала проводить проверку.

Ранее в Челябинске похожий на бездомного мужчина насильно поцеловал школьницу на улице. Отец пострадавшей девочки сразу же обратился к правоохранителям.