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Тюменский чиновник вовлек в участие в ОПГ собственную мать

Тюменский чиновник вовлек в участие в ОПГ собственную мать для расхищения бюджета

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Тюменский чиновник создал ОПГ для расхищения бюджета, выделенного на дорожные работы, и вовлек в участие в ней мать. На данный момент мужчина является уже бывшим начальником департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени, но занимал указанную должность на момент преступления. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Ura.ru.

По данным издания, Игорь Фролов создал с матерью, Ольгой Фроловой, организованную преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги. Следствие полагает, что с 2017 по 2020 годы им вместе с сообщниками удалось похитить из бюджета 6,4 миллиона рублей. Это часть средств, выделенных на содержание улично-дорожной сети города. Хищение осуществлялось с помощью специально созданного ООО «Кондор», которое в обозначенные годы принимало участие в содержании улиц города и завышало объемы проведенных работ.

Помимо Фроловых в ОПГ состояло еще несколько людей. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием служебного положения.

Фролова задержали по подозрению в мошенничестве 8 декабря 2021 года: за два дня до этого он был уволен с работы. В суде Фролов признал вину и заявил о готовности возместить причиненный ущерб.

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Леонид Микуляк
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