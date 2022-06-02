Раскрыты детали самого масштабного open-air фестиваля в Москве и Петербурге

Фестиваль VK Fest позаботится о вопросах экологии, здоровья и благотворительности

Самый масштабный open-air фестиваль лета в Москве и Петербурге VK Fest позаботится о вопросах экологии, здоровья и благотворительности — организации представят гостям свои инициативы. Такие детали раскрыты в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, одним из ожидаемых участников станет движение «РазДельный Сбор»: на площадках фестиваля во всех городах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, а волонтеры движения организуют сбор, сортировку и вывоз вторсырья.

Еду и напитки на VK Fest будут подавать в посуде из перерабатываемых материалов. Впоследствии еда хорошего качества с пригодными сроками хранения, которая останется после фестиваля, отправится в приюты для животных, как и виниловые баннеры — они пригодятся для новых будок.

«При выборе участников мы делаем акцент на максимальной пользе для гостей. В суете дел и событий легко забыть подумать о себе. Мы предлагаем заземлиться и уделить чуть больше времени своим ощущениям и самочувствию», — рассказала руководитель направления «Благотворительность» «ВКонтакте» Екатерина Кочнева.

Кроме того, все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ и гепатиты. Специалисты автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» и фонда «Гуманитарное действие» сразу сообщат результаты анализов и расшифруют их. Кроме того, «Фонд борьбы с инсультом ОРБИ» предложит пройти УЗИ сосудов шеи.

Еще один участник VK Fest — благотворительный фонд «Равновесие», который поддерживает людей с биполярным и другими психическими расстройствами. Желающие смогут ощутить на себе через тело и органы чувств, какие эмоции испытывают люди с биполярным расстройством.

Наконец, гости VK Fest смогут поддержать некоммерческие организации и приобрести их мерч в зоне маркета.