В Роспотребнадзоре сравнили заразность коронавируса и оспы обезьян

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что оспа обезьян смертоноснее COVID-19

Оспа обезьян, вспышки которой зафиксировали в некоторых странах Европы, более смертоносна, чем COVID-19, однако имеет меньшую заразность. Такое сравнение представила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, чьи слова приводит «Абзац».

«С точки зрения эпидемического распространения, коронавирус гораздо опаснее, да и контагиозность у него значительно выше. Оспа обезьян не может распространяться так стремительно, поскольку для инфицирования нужен тесный длительный контакт с больным человеком, но летальность у нее выше», — заявила эксперт.

По ее словам, наиболее уязвимы к оспе обезьян дети, а также взрослые, имеющие иммунодефицитные состояния. Кроме того, отметила Пшеничная, риск завоза оспы обезьян в Россию остается низким из-за ограничения авиасообщения с некоторыми странами и усиленных санитарно-карантинных мер.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков призвал россиян избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян. Также специалист отметил, что для предотвращения распространения инфекции стоит соблюдать самые обычные меры профилактики.