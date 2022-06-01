Вирусолог призвал россиян избегать контактов во время вспышки оспы обезьян

Вирусолог Чумаков призвал избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян

Россиянам необходимо избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян. К таким мерам предосторожности призвал российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков, его слова приводят «Известия» в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для предотвращения распространения инфекции стоит соблюдать самые обычные меры профилактики.

«Наиболее важно соблюдать гигиену рук. Также лучше избегать каких-то тесных контактов с незнакомыми людьми и быть в этом смысле начеку. Такая угроза есть и сейчас, надо всем как-то более серьезно к этому относиться», — объяснил специалист.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора оценили ситуацию с распространением оспы обезьян в России. По данным ведомства, случаи заражения инфекцией на территории страны не зафиксированы. Также предпринимаются необходимые меры для предотвращения завоза оспы и ее распространения в России.