Девушка сделала тату за 13 долларов 13-го числа и показала неудачный результат

The Sun: блогерша сделала тату в пятницу 13-го числа и показала рисунок из кривых линий

Блогерша сделала тату в пятницу 13-го числа и показала неудачный результат. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом needaratonin рассказала, что в указанный день проводилась так называемая черная пятница, во время которой тату-салоны предоставляли скидки на свои услуги. Девушка решила воспользоваться акцией и нанести на кожу рисунок в виде горящей свечи в подсвечнике. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала аккуратно выполненный эскиз, который принесла мастеру.

Однако, по словам клиентки, за невысокую цену — 13 долларов (800 рублей) — ей досталась некачественная работа. Так, блогерша осталась с изображением, выполненным толстыми кривыми линиями, что не соответствовало ее ожиданиям.

Девушка призналась, что впоследствии ей пришлось избавиться от расстроившего ее тату, заменив его на новое.

В мае американскую девушку-бойца смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант высмеяли в сети из-за ошибки в новой татуировке. Она показала свои кулаки, на которых было написано выражение «Сердце воина, душа льва» (Heart of a Warrior, Soul of a Lion). Юзеры отметили, что слова были расположены в неправильном порядке.