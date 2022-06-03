Две азербайджанские авиакомпании возобновят полеты в Россию

Азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways возобновят полеты в Россию с 15 июня

Азербайджанская авиакомпания AZAL и низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways возобновят полеты в Россию с 15 июня. Об этом сообщается на сайте национального перевозчика.

В частности, компания AZAL начнет летать на ежедневной основе в московские аэропорты Домодедово и Внуково. Также дважды в неделю (по четвергам и воскресеньям) будут выполняться рейсы из Баку в Санкт-Петербург.

В свою очередь, лоукостер Buta Airways с периодичностью два раза в неделю начнет выполнять рейсы в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Минеральные Воды (по вторникам и воскресеньям) и Казань (по средам и субботам).

Ранее монгольская авиакомпания Hunnu Air возобновила регулярные рейсы в Россию, прерванные из-за проблем с организацией воздушных судов. Так, полеты по маршруту Улан-Батор — Улан-Удэ выполняются по вторникам и субботам на самолете АТР 72.