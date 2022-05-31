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Россия возобновила авиасообщение с одной азиатской страной

Авиакомпания Hunnu Air возобновила регулярные рейсы между Улан-Батором и Улан-Удэ

Фото: Tengis Galamez / Unsplash

Монгольская авиакомпания Hunnu Air возобновила регулярные рейсы в Россию, прерванные ранее из-за проблем с организацией воздушных судов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Так, полеты по маршруту Улан-БаторУлан-Удэ выполняются по вторникам и субботам на самолете АТР 72. Авиасообщение с азиатской страной восстановлено с 31 мая.

«У нас было достаточно отмен, мы начинали, прерывали рейсы, но это были очень тяжелые и вынужденные решения. Сейчас авиакомпания Hunnu Air нашла одно воздушное судно, которое будет на постоянной основе летать по этому маршруту», — рассказал платформе «Смотрим» генеральный директор международного аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Ранее, 1 декабря, Россия возобновила авиасообщение с Монголией, приостановленное из-за распространения коронавирусной инфекции. Рейсы из Москвы в Улан-Батор выполнялись три раза в неделю, из Улан-Удэ, Иркутска и Красноярска — один раз в неделю.

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Мария Гейн
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