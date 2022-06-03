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Николай Басков назвал свою замену ботоксу

Певец Николай Басков признался, что прибегает к лечению пиявками для поддержания молодости
Николай Басков

Николай Басков. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народный артист России Николай Басков назвал свой способ поддержания здоровья и молодости. О своих лайфхаках певец рассказал NEWS.ru.

Так, 45-летний исполнитель заявил, что он не использует ботокс и не является сторонником инъекционной косметологии, однако нашел ей достойную замену. Для сохранения моложавого внешнего вида знаменитость прибегает к гирудотерапии — лечению пиявками.

Басков признался, что ранее консультировался со специалистом на тему ботокса. Однако после разговора с врачом узнал, что упомянутый препарат негативно воздействует на сосуды. «Лучше быть натуральным и естественным, пусть будут морщины. Но быть здоровым, мне кажется, важнее всего», — отметил артист.

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Музыкант считает, что пиявки — эффективное средство для разжижения крови и поддержания тонуса сосудов. «Пиявки — замечательная медицинская процедура, разжижающая кровь. Они впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе. Поэтому рекомендую», — добавил он.

В ноябре 2021 года Николай Басков удивил поклонников новой татуировкой и необычным маникюром. Эстрадный певец набил на шее изображение кубка с надписью Voice («Голос»). Исполнитель не уточнил, является ли рисунок на его теле перманентным. Помимо этого, Басков показал накрашенные черным лаком ногти.

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Карина Черных
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