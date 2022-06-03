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В России предложили запретить лицам из недружественных стран владеть букмекерами

РБК: депутаты предложили запретить резидентам из недружественных стран владеть букмекерами

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

В России предложили запретить резидентам из недружественных стран быть бенефициарами азартных игр и владеть букмекерам. Авторами инициативы стали депутаты Госдумы Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев, передает РБК.

Нововведение может коснуться крупных букмекерских компаний, работающих в России, таких как «1хСтавка» и «Лига ставок». Новые требования внесены в Госдуму в законопроекте «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части совершенствования порядка перечисления целевых взносов и порядка организации и проведения лотереи)» 12 мая, однако рассмотрение было перенесено с 24 на 7 июня, поскольку профильный комитет по экономической политике рекомендовал авторам внести изменения.

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Также предлагается внести поправки в закон о государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр. Так, депутаты хотят запретить иностранным лицам, связанным с недружественными странами или находящимися под их контролем выступать бенифициарными владельцами их организатора. Отмечается, что подобный шаг является актуальным в свете усиливающегося санкционного давления на Россию.

В список недружественных стран правительство 5 марта 2022 года включило 27 стран Европейского союза (ЕС) и еще 21 государство, включая США, Великобританию, Японию и Канаду.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. В списке стран, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций, первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).

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Марина Совина
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