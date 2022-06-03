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Более 40 фильмов покажут на кинофестивале в Чувашии

Более 40 фильмов покажут на Чебоксарском международном кинофестивале

Фото: Unsplash

В Чувашии открылся XV Чебоксарский международный кинофестиваль, в ходе которого зрителям покажут фильмы, снятые российскими и зарубежными режиссерами. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве культуры республики.

«В этом году в мероприятиях кинофестиваля примут участие кинематографисты из разных стран — России, Азербайджана, Армении, Бельгии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Франции, тем самым продемонстрировав укрепление международных гуманитарных связей», — рассказал на церемонии открытия глава региона Олег Николаев.

В 2022-м фестиваль включает две конкурсные программы — игровых фильмов и этнического и регионального кино. В общей сложности зрители смогут увидеть более 40 кинокартин. При этом показы пройдут на площадках не только в Чебоксарах и Новочебоксарске, но в других районах Чувашии. Посетить их можно будет бесплатно.

Как отмечается, фестиваль продлится до 7 июня. В рамках него также пройдут различные круглые столы и тематические мастер-классы.

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Варвара Кошечкина
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