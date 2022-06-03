В Эстонии женщину осудили за шпионаж в пользу Китая

В Таллине суд приговорил гражданку Эстонии к заключению за шпионаж в пользу КНР

Харьюский уездный суд в Таллине приговорил 42-летнюю гражданку Эстонии Герли Мутсо к восьми годам и шести месяцам заключения за шпионаж в пользу Китая и незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает Delfi.

По данным следствия, Мутсо четыре года работала на военную разведку Китая, а в ходе своей работы завербовала для деятельности в КНР исследователя моря Тармо Кыутса. Утверждается также, что она действовала в корыстных целях и получила от заказчиков более 21 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что в Латвии суд приговорил предпринимателя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. По версии обвинения, он собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в прибалтийских странах, а также об обороноспособности Латвии и внутренней политике.