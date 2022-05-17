В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России

Суд в Риге осудил предпринимателя Валентина Фролова на пять лет за шпионаж в пользу России

Суд Видземского предместья Риги приговорил предпринимателя Валентина Фролова к пяти годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бизнесмена осудили по статье о незаконном сборе информации и прямой передаче ее иностранной разведке. Решение суд выносил в закрытом режиме.

После отбытия заключения Фролов будет находиться под надзором правоохранительных органов в течение трех лет. Шесть месяцев, которые обвиняемый уже провел под стражей, будут засчитаны в срок заключения. Решение суда может быть обжаловано, однако защита бизнесмена пока не сообщала о планах подачи апелляции.

По версии обвинения, Фролов собирал разведданные о прибытии и размещении сил НАТО в странах Балтии, используемых для военной логистики в аэропортах, обороноспособности Латвии и внутренней политике.

Ранее парламент Латвии выдал разрешение на начало уголовного процесса против депутата Яниса Адамсонса службой безопасности страны. Его обвиняют в шпионаже в пользу России. По версии сотрудников латвийский службы безопасности, он передавал российской стороне сведения, полученные им на заседаниях парламентской комиссии по обороне, где озвучивалась информация ограниченного доступа. Силовики насчитали более 40 эпизодов шпионажа с участием народного избранника.