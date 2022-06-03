Ида Галич показала тело в белье и лицо без макияжа

Блогерша Ида Галич показала тело в нижнем белье и лицо без макияжа

Популярная российская блогерша Ида Галич показала тело в нижнем белье и лицо без макияжа. Соответствующим снимком она поделилась в сторис (на данный момент они удалены) на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 31-летняя знаменитость разместила фотографию, на которой она позирует перед камерой в нижнем белье розового цвета. При этом на снимке видно, что волосы инфлюэнсерши выглядят небрежно, а на лице полностью отсутствует макияж.

Известно, что раннее блогерша рассказала, как сбрасывает лишний вес, набранный после родов. «Месяц ем сладкое только по субботам. Месяц как занимаюсь боксом, хожу на пилатес и йогу. Подобрала подходящие витамины. Чувствую себя здорово! Наконец я что-то ем или не ем не ради "красоты", а ради себя, ради своего самочувствия и здоровья. Мне предстоит много работы, но я уже очень радуюсь своему отражению в зеркале», — призналась она.

В апреле Ида Галич раскрыла правду о проделанной пластике лица. По ее словам, в прессе и социальных сетях постоянно пишут о том, что она прибегала к различным хирургическим вмешательствам. Блогерша отметила, что за последние два года прошла курс безоперационной подтяжки лица, делала инъекции ботокса в лоб и геля в губы, а также каждый день ходила на массаж лица.

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