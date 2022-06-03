Американец устроил погром в музее и разбил экспонаты на миллионы долларов

Американец Брайан Эрнандес разбил греческую амфору и шкатулку за $5 млн в музее Техаса

Незаконно проникший в Музей искусств в штате Техас американец устроил погром и разбил несколько артефактов. Об этом сообщает газета The Dallas Morning News.

Среди пострадавших экспонатов — античная греческая амфора и древнегреческая шкатулка, общая стоимость которых составляет более пяти миллионов долларов. Также злоумышленник злоумышленник повредил древнегреческую чашу стоимостью около 100 тысяч долларов и керамическую бутыль племени индейцев кэддо (10 тысяч долларов). Кроме того, незначительные повреждения могли получить небольшие экспонаты, хранившиеся в одном стеклянном боксе с древнегреческими сосудами.

По данным издания, охранник музея задержал 21-летнего Брайана Эрнандеса (Brian Hernandez) до приезда полиции. По словам молодого человека, он разозлился на свою девушку, поэтому вломился в музей и начал уничтожать имущество.

Ранее нетрезвый мужчина «Ленфильма» похитил из музея шляпу, в которой советский актер Олег Даль снимался в кино.