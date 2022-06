Умер кантри-музыкант Келли Джо Фелпс

Кантри-музыкант Келли Джо Фелпс умер в возрасте 62 лет

Исполнитель блюза и кантри-музыки Келли Джо Фелпс умер в возрасте 62 лет. В сообщении на его странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что он умер дома в штате Айова.

Фелпс родился в городе Самнер, штат Вашингтон, в семье музыкантов. Он научился играть на гитаре, пианино и барабанах еще будучи ребенком. В начале своего пути музыкант преимущественно исполнял джаз.

Свой первый альбом Lead Me On Фелпс выпустил в 1994 году. Дебютная пластинка сумела собрать миллионы прослушиваний. Последний, одиннадцатый альбом гитариста Brother Sinner and the Whale вышел в 2012 году.

