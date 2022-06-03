Умер специалист по спецэффектам «Инопланетянина» и «Кинг-Конга»

Умер специалист по спецэффектам Исидоро Рапони, отвечавший за механику Кинг-Конга

В возрасте 76 лет умер художник и специалист по спецэффектам Исидоро Рапони. Об этом сообщает Deadline.

В мире кино Рапони был известен прежде всего по работе над фильмом «Инопланетянин» Стивена Спилберга (1982). Другим крупным проектом художника стал «Кинг-Конг» (1976), в котором специалист отвечал за механику главного монстра. Среди прочих картин Рапони — «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля», «Чужой», «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Близкие контакты третьей степени», «Бегущий человек», «Крестный отец 3».

Сообщается, что Рапони скончался от сердечной недостаточности, находясь в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе.

Исидоро Рапони родился в итальянском городе Фрозиноне в 1945 году. У него остались жена Нина Эдельштейн и дочь от предыдущего брака Тициана Рапони. Его сын Даниэль ушел из жизни в 2007 году.