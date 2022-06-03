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Тренер назвал россиянам самый эффективный способ увеличить ягодицы

Тренер Шакула: приседания на тренажере Смита эффективнее всего помогут накачать ягодицы

Фото: Sven Mieke / Unsplash

Фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал россиянам самый эффективный способ накачать ноги и ягодицы в спортзале. Его слова приводит издание «Газета.ru».

Специалист рассказал, что лучше всего увеличить ягодицы помогут приседания на тренажере Смита. По его мнению, если соблюдать правильную технику выполнения упражнения за счет концентрированной нагрузки на конкретную область, соответствующие мышцы будут качественно прорабатываться, а шанс получить травму сведется к нулю.

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Перед началом упражнения Шакула посоветовал установить на грифе штанги подходящий вес, расположить ее строго в области между шеей и лопатками и затем сделать шаг вперед, расположив ступни на ширине плеч. По словам фитнес-тренера, выполнять упражнение надо медленно, не забывая контролировать, чтобы колени при приседании не выходили за пределы носков, а спина оставалась ровной. «Опустившись до угла 90 градусов, отталкивайтесь пятками от пола с выдохом и возвращайтесь в исходное положение. Для того, чтобы нагрузка уходила на ягодицы и заднюю поверхность бедра, ноги должны быть вынесены вперед», — пояснил Шакула.

В заключение тренер сказал, что для достижения максимального результата это базовое упражнение для ягодиц нужно выполнять в четыре подхода по 12-15 повторений.

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Наталья Обрядина
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