Врач назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения

Врач Ирина Юзуп посоветовала воду с огурцом и имбирем для быстрого похудения

Врач Ирина Юзуп назвала ингредиенты напитка для быстрого похудения, среди них огурец, имбирь и мята. Советы по приготовлению витаминного коктейля эксперт дала изданию «Доктор Питер».

Врач отметила, что правильное питание и грамотно составленный питьевой режим помогают быстро худеть. Но, прежде чем начать пить литрами, стоит с помощью специалистов выяснить причину лишнего веса.

«Объем нормы выпитого за сутки индивидуален. В среднем, согласно принципам диетологии, считается 30 миллилитров на килограмм веса. В водный режим может входить минеральная вода, которую пьют курсами, по 300–400 миллилитров в день», — уточнила Юзуп.

Эксперт отметила, что диетологи разработали напитки, помогающие быстрее бороться с лишним весом. Один из них — вода Сасси. «Этот полезный диетический витаминный коктейль придумала диетолог Синтия Сасс, — рассказала врач. — Это дольки очищенного от кожицы огурца, натертый корень имбиря, листики мяты и дольки лимона на два литра чистой воды без газа. По мнению ряда диетологов, вода Сасси способствует ускорению метаболизма и очищению организма, снижению газообразования в кишечнике».

Также, по словам Юзуп, на пользу худеющим пойдет вода с лимоном и вода со специями. «Пропорции могут быть разными, — объяснила эксперт. — Такая вода, как бы это странно ни звучало, защелачивает организм (сдвигает кислотно-щелочной баланс в сторону щелочи), что снижает размножение бактерий и грибов. Также лимонная вода богата витамином С, а если заменить ею напитки вроде капучино и сладких соков, очень просто снизить потребление калорий в день».

Вода со специями представляет собой индийский напиток, рецептов которого множество, а самый известный — вода Ласси. В два стакана кипяченой воды добавляют половину стакана натурального йогурта, половину чайной ложки свежего имбиря и столько же кардамона. «Считается, что такой напиток способствует стройности фигуры, омоложению, — отметила Ирина Юзуп. — Что немудрено, ведь специи — не только природные антибиотики, антимикотики и антиоксиданты, они способствуют разгону тока лимфы и детоксу».

Врач напомнила, что вода с фруктами не навредит даже тем, кто имеет лишний вес из-за гормональных сбоев.

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