Песков описал реакцию дочери на санкции против нее фразой «раскрываются глаза»

Пресс-секретарь Кремля Песков описал реакцию дочери на санкции фразой «раскрываются глаза»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков описал реакцию своей совершеннолетней дочери Елизаветы на введение против нее персональных санкций властями США и Евросоюза. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ТАСС.

«Очень интересно, что она тоже попала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», — отметил Песков.

По его словам, его дочь «действительно любит Францию», однако, сейчас живет в России и работает в Фонде развития русско-французских исторических инициатив.

«Она несколько лет работала над проектом по раскопкам, а затем возвращению во Францию, с тем, чтобы быть достойно погребенным, останков оккупанта — французского генерала Гюдена, который как оккупант пришел на российскую землю вместе с Наполеоном и был здесь убит нашими солдатами», — пояснил Песков.

Останки погибшего в 1812 году генерала наполеоновской армии Шарля Этьена Гюдена были найдены в 2019 году французскими и российскими археологами во время совместной экспедиции под Смоленском. В декабре 2021 года его прах был погребен в некрополе парижского Дома инвалидов.

Дмитрий Песков, его супруга фигуристка Татьяна Навка и двое взрослых детей — Николай и Елизавета — попали в санкционный список США в марте. 3 июня Евросоюз опубликовал список из 18 российских юридических и 65 физических лиц из России, куда вошли Елизавета и Наколай Песковы, а также Навка.