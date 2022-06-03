Лукашенко сообщил о создании белорусского инфоспецназа

Александр Лукашенко объявил о формировании в Белоруссии информационного спецназа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о создании в республике информационного спецназа. Об этом он высказался во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Он рассказал о недавнем совещании в Министерстве обороны Белоруссии «по поводу информационных, психологических и прочих операций» и отметил, что военное ведомство страны «пока недотягивает» в этом направлении.

Лукашенко объявил, что в настоящий момент в республике формируется «спецназ», который будет заниматься соответствующими задачами. «Все вы будете заниматься честно этим. Мое требование было одно — это не должны быть фейки», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент Белоруссии рассказал о подробностях создания в стране народного ополчения. По его словам, в него будут входить группы по 50 человек при каждом сельском совете.