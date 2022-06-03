В России собрались бороться с мошенниками по-новому

Минфин внес законопроект об оперативном обмене информацией о мошенничестве с картами

Российский Центробанк и МВД могут наладить оперативный обмен информацией для борьбы с финансовым мошенничеством и раскрытия преступлений с использованием банковских карт. Соответствующий законопроект в правительство внес Минфин, о новой инициативе сообщается на сайте ведомства.

Изменения собираются внести в законы «О национальной платежной системе» и «О банках и банковской деятельности». Как пояснили в ведомстве, сейчас мошеннические действия часто связаны с добровольной передачей гражданами личных данных, например, номеров карт или паролей. С такими сведениями преступники могут переводить деньги без согласия клиентов.

Теперь же у сотрудников правоохранительных органов может появиться информация, необходимая для возбуждения и расследования уголовных дел. У регулятора же будут сведения о действиях, связанных с попытками несанкционированного перевода денег. По действующим законам банки могут отвечать на запросы МВД по хищениям до 30 дней, что мешает оперативной работе.

«Ожидается, что такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов. Поэтому чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будет заблокировано и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств», — пояснили в Минфине.

По оценкам ЦБ, в первом квартале объем операций, проводимых без согласия клиента, приблизился к 3,3 миллиарда рублей, причем более чем в половине случаев речь шла о социнженерии — мошеннических схемах, основанных на психологическом манипулировании.