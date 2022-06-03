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Снявшаяся в порноклипе Линдеманна русская модель выиграла суд против журналистов

Снявшаяся в порноклипе Тилля Линдеманна модель отсудила у журналистов 25 тысяч рублей

Кадр: клип «Till the End»

Сахалинская модель, которая приняла участие в порноклипе солиста рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, выиграла судебное дело против журналистов, распространивших о ней клевету. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Откровенный клип на песню под названием Till the end был опубликован на сайте для взрослых в 2020 году. После этого на некоторых из участниц клипа из России обрушилась критика. Одной девушке, снявшейся у Тилля Линдеманна, начали угрожать убийством за слишком вызывающие кадры.

Другую участницу, модель из Сахалина, СМИ обвинили в участии в порнографических съемках, назвав актрисой фильмов для взрослых, а также обнародовали ее личные данные и раскритиковали за откровенные сцены с солистом Rammstein после информации о том, что участница клипа закончила школу с золотой медалью.

Весной 2021-го сахалинка подала в суд: ее родителям удалось добиться удаления клеветнических статей, а сама модель потребовала полмиллиона рублей в качестве компенсации за нанесенный журналистами моральный вред.

«Распространенная информация является для нее оскорбительной, подрывает ее профессиональную деятельность, в связи с чем она испытывает нравственные страдания, в ее адрес продолжают поступать угрозы, сотни негативных сообщений от пользователей социальных сетей», — заявили тогда в суде.

В выплате судья отказал, однако модель подала апелляцию и спустя год добилась получения компенсации от журналистов в размере 25 тысяч рублей.

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Анастасия Астахова
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