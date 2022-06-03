Осужденного за мошенничество россиянина экстрадировали из Вьетнама

Осужденного за 30 эпизодов мошенничества мужчину экстрадировали из Вьетнама в Россию

В аэропорту города Хошимин правоохранительные органы Вьетнама передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России Дмитрия Серебрякова, осужденного за совершение более 30 эпизодов мошенничества; мужчину экстрадировали в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2010 году Фрунзенским районным судом города Владивостока ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно за организацию криминального интернет-бизнеса: он открыл в сети несколько магазинов, в которых предлагал технику по ценам ниже рыночных. После того как аферист получал полную предоплату от покупателей, он отправлял им вместо оплаченного товара дешевую бытовую электронику.

После вынесения приговора суда фигурант покинул Россию, из-за чего условное наказание ему было заменено на отбывание срока в колонии-поселении. На основании запроса УМВД России по Приморскому краю он был объявлен в международный розыск. В 2018 году выяснилось, что он отбывает наказание во Вьетнаме за кражу из торгового центра. После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, вьетнамская сторона решила выдать его России.

20 мая сообщалось, что гражданина Грузии Давида Герлиани, известного в криминальных кругах как Дато Сван, экстрадировали из Египта в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России.