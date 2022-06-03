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Раскрыты новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара

Тело бывшей принцессы Катара Касии Галланио нашли через четыре дня после ее смерти

Фото: @kashounia

Касия Галланио, бывшая жена дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы Аль Тани, погибла 1 июня, однако ее смерть по-прежнему вызывает множество вопросов. Издание Daily Mail раскрыло новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара.

Как выяснилось, незадолго до смерти Галланио отправила своей уборщице Теодоре Поме видео, в котором показала пакеты с дизайнерской одеждой и сообщила, что хочет отдать их ей. Уборщица предполагает, что это могло быть прощальным жестом бывшей принцессы. Она также попросила ее убраться в особняке и после этого перестала выходить на связь. По мнению Поме, бывшая принцесса страдала от депрессии после борьбы за право опеки над детьми и могла умереть вследствие самоубийства.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что тело Галланио нашли через четыре дня после ее смерти. Все это время рядом с женщиной находилась ее собака — померанский шпиц по кличке Хани.

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Друзья Галланио утверждают, что она не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, вела здоровый образ жизни, занималась йогой и бегом. Представитель полиции испанского города Марбелья заявил, что убийство не рассматривается в качестве возможной причины смерти бывшей принцессы, и следствие не ищет подозреваемых.

Согласно испанскому изданию Vanitatis, незадолго до смерти Галланио была опустошена смертью близкого друга — шейха Ахмеда Ашмави.

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Рузанна Акмалтдинова
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