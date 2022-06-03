Раскрыты новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара

Тело бывшей принцессы Катара Касии Галланио нашли через четыре дня после ее смерти

Касия Галланио, бывшая жена дяди катарского эмира Абдель Азиза бин Халифы Аль Тани, погибла 1 июня, однако ее смерть по-прежнему вызывает множество вопросов. Издание Daily Mail раскрыло новые обстоятельства гибели бывшей принцессы Катара.

Как выяснилось, незадолго до смерти Галланио отправила своей уборщице Теодоре Поме видео, в котором показала пакеты с дизайнерской одеждой и сообщила, что хочет отдать их ей. Уборщица предполагает, что это могло быть прощальным жестом бывшей принцессы. Она также попросила ее убраться в особняке и после этого перестала выходить на связь. По мнению Поме, бывшая принцесса страдала от депрессии после борьбы за право опеки над детьми и могла умереть вследствие самоубийства.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что тело Галланио нашли через четыре дня после ее смерти. Все это время рядом с женщиной находилась ее собака — померанский шпиц по кличке Хани.

Друзья Галланио утверждают, что она не злоупотребляла алкоголем и не принимала наркотики, вела здоровый образ жизни, занималась йогой и бегом. Представитель полиции испанского города Марбелья заявил, что убийство не рассматривается в качестве возможной причины смерти бывшей принцессы, и следствие не ищет подозреваемых.

Согласно испанскому изданию Vanitatis, незадолго до смерти Галланио была опустошена смертью близкого друга — шейха Ахмеда Ашмави.