Психолог объяснил пользу поездки на шашлыки для психики русского человека

Психолог Долгицкий: шашлыки на даче делают мир ясным и понятным

Поездка на шашлыки оказывает психотерапевтическое воздействие на русского человека, рассказал медицинский психолог, социальный философ Олег Долгицкий. В беседе с «Лентой.ру» он оценил загородные пикники с психологической точки зрения и объяснил пользу ритуалов.

По словам Долгицкого, любой повторяющийся ритуал снижает уровень тревоги и потому хорош для психики. «Именно поэтому испокон веков люди все важные жизненные события сопровождали ритуалами — дни рождения, похороны и свадьбы. Ритуалы в такие значимые и важные для людей события регулируют процедуру, распределяют ответственность и тем самым снижают уровень тревоги и напряжения», — объяснил эксперт.

Он указал на то, что шашлыки на даче для многих жителей страны являются таким же ежегодным ритуалом, где люди ясно распределяют сферы ответственности. «Одни занимаются закупками продуктов, другие возят людей, третьи жарят шашлыки, четвертые играют на гитаре и так далее. Другими словами, все четко знают, что делать, что будет и как себя вести, в результате чего мир становится ясным и понятным, не вызывающим ощущения страха и тревоги», — сказал Долгицкий.

Отметил психолог и важность таких мероприятий в нестабильное время. «Независимо от выбора продуктов, поездка на шашлыки очень полезна для психики в это неспокойное время», — подытожил он.

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