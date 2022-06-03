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В Госдуме предложили ввести скидки на коммунальные услуги летом

Депутат Госдумы Власов предложил ввести скидку 50% на оплату коммунальных услуг летом

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Плату за коммунальные услуги в период планового отключения горячей воды летом предложили уменьшить на 50 процентов. С инициативой ввести сезонную скидку обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину депутат Госдумы Василий Власов, передает RT.

Парламентарий отметил, что в отсутствие горячей воды россияне вынуждены нагревать ее самостоятельно — это приводит к дополнительному расходу электричества или газа. По словам Власова, граждане часто обращаются с просьбой пересмотреть коммунальные тарифы в летнее время.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50 процентов во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — заявил депутат в письме к главе Минстроя.

В конце апреля власти предложили освободить от оплаты коммунальных услуг детей-сирот. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Соответствующий законопроект он призвал принять в 2022 году.

Нина Ташевская
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