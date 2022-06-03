«Роснефть» усовершенствовала технологии применения гибких труб

Специалисты «РН-БашНИПИнефть» расширили применение гибких насосно-компрессорных труб

Специалисты научного института «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть» расширили функциональные возможности корпоративного симулятора скважинных операций с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) «РН-ВЕКТОР». Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость отечественной нефтегазовой отрасли в области компьютерного моделирования.

Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Уникальный программный комплекс «РН-ВЕКТОР» позволяет осуществлять проектирование, контроль и анализ результатов операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений. Внутренний сервис НК перешел на 100 процентов применение симулятора «РН-ВЕКТОР» при проектировании и выполнении операций ГНКТ. Лицензии на программный комплекс уже доступны для приобретения.

В соответствии с производственными задачами и запросами пользователей, специалисты «РН-БашНИПИнефть» дополнили ПО «РН-ВЕКТОР» возможностью учета притока из пласта или поглощения жидкости пластом в процессе проведения операции ГНКТ, что особенно важно при выполнении операций на скважинах с аномально высоким или низким пластовым давлением. Также добавлены новые опции моделирования, такие как учёт влияния температурных эффектов на состояние ГНКТ, детальный расчет гидравлических характеристик навесного оборудования, учет изменения диаметра и толщины стенки гибкой трубы в процессе ее износа.

Эффективное и безопасное применение технологии ГНКТ на нефтяных и газовых скважинах невозможно без детального моделирования операций. «Роснефть» уделяет особое внимание как развитию собственных инженерных компетенций в этой области, так и разработке отечественных решений для моделирования ключевых процессов нефтегазодобычи в рамках программы импортозамещения.

