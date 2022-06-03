Российского риелтора осудят за убийство знакомого во время ссоры из-за квартиры

В Волгограде 51-летнего риелтора осудят за убийство знакомого, совершенное в 2001 году

В Волгограде 51-летнего жителя Ленинградской области осудят за убийство россиянина, совершенное более 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, преступление было совершено в июле 2001 года. Местный житель обратился к знакомому риелтору с просьбой помочь ему обменять двухкомнатную квартиру на однокомнатную с доплатой. Обвиняемый согласился, нашел вариант в поселке Горьковский и показал его приятелю.

На обратном пути между мужчинами произошла ссора, так как потерпевшего не устраивали условия обмена жилплощади. Тогда фигурант остановил машину в безлюдном месте, задушил клиента веревкой, закопал его тело в грунт и скрылся с места происшествия.

По факту гибели человека было возбуждено дело, однако найти злоумышленника тогда не смогли. В декабре 2021 года следователи повторно изучили материалы дела и предположили, что к расправе над волгоградцем может быть причастен знакомый риелтор. В результате предполагаемого преступника задержали под Петербургом, на допросе он признался в содеянном и вспомнил все детали убийства.