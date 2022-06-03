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В Ереване оппозиция собралась на массовый митинг против Пашиняна

В центре Еревана оппозиция собралась на массовый митинг против Пашиняна

Фото: Арам Нерсесян / РИА Новости

Армянская оппозиция собралась на массовый митинг в Ереване в поддержку созванного оппозицией внеочередного заседания парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники движения «Сопротивление» начали собираться в палаточном лагере на Площади Франции. На данный момент протестующие слушают выступления политиков и военных, после чего начнется шествие.

Участники протестов в Армении выступают за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, который в начале мая решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны.

Оппозиция считает, что политик пытается пойти на новые уступки Азербайджану по вопросу Нагорного Карабаха при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляет, что намерена пресечь его планы.

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Алевтина Запольская
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