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Байден ответил Маску на критику экономики США

Байден пожелал Маску «всего наилучшего» в полете на Луну в ответ на критику экономики США
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Президент США Джо Байден ответил бизнесмену, основателю SpaceX и Tesla Илону Маску на его заявления с критикой о будущем страны на Земле. Об этом пишет портал Insiderpaper .

«Позвольте, скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что, знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», — пожелал глава государства в ответ бизнесмену.

Американский лидер выступил с заявлением после ознакомления с данными по занятости в стране за май. Экономисты спрогнозировали здоровый путь развития экономики США после пандемии COVID-19. Кроме того, Байдену сообщили о растущей конкуренции среди автопроизводителей, переводящих свои мощности на выпуск электромобилей.

Ранее Маск заявил топ-менеджерам Tesla, что обладает «очень плохим предчувствием» насчет экономики США. Он сообщил о сокращении 10 процентов сотрудников компании и приостановке найма новых сотрудников по всему миру.

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Марина Совина
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