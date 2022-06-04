Раскрыт главный инструмент влияния Китая на США

Аналитик Коган назвал главным инструментом влияния Китая на США американские гособлигации

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Аналитик напомнил, что США обладают крупным госдолгом и дефицитом бюджета. Однако страна поддерживает интерес инвесторов к своим гособлигациям, поскольку ее крупная экономика демонстрирует стабильность. Коган раскрыл главный инструмент влияния Китая на США и назвал им американские гособлигации.

Позиция США стала более неустойчивой в последнее время из-за последствий пандемии, «вертолетных» финансов и ускорения инфляции. «Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была», — подчеркнул Коган.

Если Китай начнет продавать облигации США в таких обстоятельствах, то будущие продажи увеличатся, а доллар сильно упадет. КНР может принять такое решение при конфликте вокруг Тайваня.

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