Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыт главный инструмент влияния Китая на США

Аналитик Коган назвал главным инструментом влияния Китая на США американские гособлигации

Фото: TIingshu Wang / Reuters

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что Китай является одним из крупнейших держателей госдолга США. Об этом он рассказал в интервью агентству «Прайм».

Аналитик напомнил, что США обладают крупным госдолгом и дефицитом бюджета. Однако страна поддерживает интерес инвесторов к своим гособлигациям, поскольку ее крупная экономика демонстрирует стабильность. Коган раскрыл главный инструмент влияния Китая на США и назвал им американские гособлигации.

Позиция США стала более неустойчивой в последнее время из-за последствий пандемии, «вертолетных» финансов и ускорения инфляции. «Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была», — подчеркнул Коган.

Если Китай начнет продавать облигации США в таких обстоятельствах, то будущие продажи увеличатся, а доллар сильно упадет. КНР может принять такое решение при конфликте вокруг Тайваня.
box#3143935

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Запад уличили в обсуждении будущего Украины без участия Киева
Раскрыт главный инструмент влияния Китая на США
Неизвестный напал с ножом на людей в американской больнице
В мире выявили более 900 случаев оспы обезьян
В Италии заявили об изоляции Запада от мира
В подмосковной квартире обнаружили интим-притон
В МИД Британии признали влияние России на «процветание глобального мира»
В Германии указали на изменение позиции США по Украине
Раскрыта неочевидная причина ожирения
Раскрыта новая схема мошенников со взломом личных кабинетов абонентов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.