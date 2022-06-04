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Стало известно о планах Японии впервые поучаствовать в саммите НАТО

NHK: премьер Японии Кисида планирует впервые принять участие в саммите НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует впервые принять участие в саммите НАТО в текущем года. Об этом стало известно телеканалу NHK.

По его информации, сначала японский премьер посетит саммит G7, который состоится 26-28 июня в Берлине, а затем саммит НАТО в Мадриде, с 28 по 30 июня.

Источники сообщили, что Кисида может раскрыть свою позицию по ситуации на Украине, совпадающую с позицией стран-членов альянса, а также обсудить действия Китая и КНДР и рассказать о планах Токио по усилению обороноспособности.

При этом, уточняет NHK, в связи с тем что Япония не является членом НАТО, вопрос о ее участии в саммите блока еще прорабатывается.

2 июня постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что в новой стратегической концепции НАТО Россию хотят провозгласить главной угрозой альянса. По ее словам, Североатлантический блок еще не завершил разработку стратегической концепции.

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Варвара Кошечкина
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