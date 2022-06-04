Китай анонсировал запуск пилотируемого корабля к своей орбитальной станции

КНР запустит 5 июня пилотируемый корабль «Шэньчжоу-14» к орбитальной станции Tiangong

Запуск пилотируемого корабля «Шэньчжоу-14» к китайской орбитальной станции Tiangong состоится в воскресенье, 5 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линя Сицяна.

«5 июня примерно в 10:44 по пекинскому времени (05:44 мск — прим. «Ленты.ру») состоится запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-14"», — объявил он в эфире Центрального телевидения Китая.

Сицян уточнил, что старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Long March-2F (CZ-2F, «Чанчжэн-2F»). Экипаж проведет на станции около шести месяцев и вернется на Землю в декабре этого года.

Также были объявлены имена тайконавтов, которые вошли в состав экипажа «Шэньчжоу-14». Среди них двое мужчин — Чэнь Дун (командир) и Цай Сюйчжэ, а также одна женщина - Лю Ян.

В начале мая Китайское национальное космическое управление запустило к Tiangong грузовой корабль «Тяньчжоу-4».

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. Сейчас в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок — Wentian — планируется запустить в мае. Третий — Mengtian — в сентябре.

