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Стала известна победительница «Ролан Гаррос»

Ига Свентек обыграла Кори Гауфф и выиграла «Ролан Гаррос»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла американку Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

21-летняя Свентек оказалась сильнее соперницы со счетом 6:1, 6:3. Матч продлился один час семь минут. Свентек во второй раз в карьере стала обладательницей трофея. Первый раз она завоевала «Ролан Гаррос» в 2020 году.

В рамках нынешнего сезона польская спортсменка завоевала шестой титул. Свентек занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Польская теннисистка восемь раз становилась победительницей турниров WTA. Также на ее счету победу в юниорском турнире Большого шлема в парном разряде. Свентек —- победительница юношеской Олимпиады в парном разряде.

Николай Костюков
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